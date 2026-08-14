Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам рассказали о росте стоимости аренды жилья в Москве и Санкт-Петербурге осенью

Эксперт Перескокова: в сентябре стоимость аренды жилья в Москве увеличивается
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Осенью стоимость аренды квартир в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти из-за сезонного увеличения спроса. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт по недвижимости, председатель комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Наталья Перескокова.

Специалист напомнила, что в конце августа и в сентябре спрос на аренду жилья увеличивается за счет студентов, работников, возвращающихся из отпусков, а также тех, кто переезжает жить в крупные города.

«Это практически всегда приводит к росту ставок. В 2026 году я ожидаю умеренного повышения цен, в среднем на 5-10%, по наиболее востребованным объектам. В первую очередь это коснется качественных однокомнатных квартир и евродвушек рядом с метро», — объяснила она.

По словам эксперта, на фоне такого спроса также меняется поведение собственников и арендаторов. В результате сокращения предложений в этот период у владельцев недвижимости появляется возможность выбирать из нескольких кандидатов, что приводит к снижению их готовности уступать.

Перескокова предупредила, что тем, кто планирует снимать квартиру в крупных городах, стоит приступать к поиску жилья уже сейчас. Благодаря раннему выходу на рынок удастся повысить свои шансы на проживание в объекте с более выгодными условиями.

Экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова до этого заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что скидки на вторичные квартиры будут сокращаться, сильнее всего — после снижения ставок по рыночной ипотеке ниже 16%. По ее мнению, особенно заметно это будет в крупных городах и ликвидных районах, в которых хорошие квартиры исчезают первыми.

Ранее были названы районы Москвы с самым высоким ростом цен на жилье.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!