Россиянам рассказали о росте стоимости аренды жилья в Москве и Санкт-Петербурге осенью

Осенью стоимость аренды квартир в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти из-за сезонного увеличения спроса. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт по недвижимости, председатель комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Наталья Перескокова.

Специалист напомнила, что в конце августа и в сентябре спрос на аренду жилья увеличивается за счет студентов, работников, возвращающихся из отпусков, а также тех, кто переезжает жить в крупные города.

«Это практически всегда приводит к росту ставок. В 2026 году я ожидаю умеренного повышения цен, в среднем на 5-10%, по наиболее востребованным объектам. В первую очередь это коснется качественных однокомнатных квартир и евродвушек рядом с метро», — объяснила она.

По словам эксперта, на фоне такого спроса также меняется поведение собственников и арендаторов. В результате сокращения предложений в этот период у владельцев недвижимости появляется возможность выбирать из нескольких кандидатов, что приводит к снижению их готовности уступать.

Перескокова предупредила, что тем, кто планирует снимать квартиру в крупных городах, стоит приступать к поиску жилья уже сейчас. Благодаря раннему выходу на рынок удастся повысить свои шансы на проживание в объекте с более выгодными условиями.

Экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова до этого заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что скидки на вторичные квартиры будут сокращаться, сильнее всего — после снижения ставок по рыночной ипотеке ниже 16%. По ее мнению, особенно заметно это будет в крупных городах и ликвидных районах, в которых хорошие квартиры исчезают первыми.

Ранее были названы районы Москвы с самым высоким ростом цен на жилье.