Названы районы Москвы с самым высоким ростом цен на жилье

Самый высокий спрос на жилье наблюдается в западных, северо-западных и юго-западных районах Москвы. В этих местах стоимость квартир, особенно расположенных рядом со станциями метро и МЦК, активно растет. Об этом газете «Известия» сообщила эксперт по недвижимости, председатель комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Наталья Перескокова.

«В Москве наиболее активно дорожают квартиры рядом со станциями метро и МЦК, в районах с развитой инфраструктурой и новыми жилыми комплексами, а также в сегменте комфорт-класса», — рассказала специалист.

По ее словам, именно эти факторы способствуют формированию устойчивого интереса у покупателей, а также поддерживают динамику цен на рынке жилья.

Эксперт добавила, что Москва по-прежнему имеет статус самого крупного рынка аренды в России. Причинами устойчивого спроса являются высокая деловая активность и постоянный приток в столицу жителей из других регионов. На фоне этого рынок съемного жилья остается стабилен в течение всего года.

Однако Перескокова подчеркнула, что при этом среднегодовой рост стоимости жилья остается более равномерным.

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов до этого говорил, что в России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе, по его словам, им положена социальная выплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости, а если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%

Ранее россиянам дали советы, как выбрать съемную квартиру.