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Общество

Женщина с младенцем стояла «на шухере», пока ее спутник воровал коляску в Тюмени

РЕН ТВ: в Тюмени мать с младенцем стояла на страже, пока ее спутник крал коляску
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени женщина с ребенком на руках стояла «на шухере», пока ее спутник воровал из подъезда детскую коляску. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в районе Червишевского тракта. Женщина с младенцем осталась на страже возле подъезда, когда мужчина зашел внутрь и украл оттуда детскую коляску.

Отмечается, что владелица украденной коляски как раз выставила ее на продажу и была готова бесплатно отдать ее нуждающимся в комплекте с люлькой, сумкой, детскими вещами и игрушками. Теперь потерпевшая намерена обратиться в полицию.

До этого в Оренбургской области пенсионерка украла инвалидное кресло «на будущее». В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело.

Ранее наркоман пытался украсть ребенка из коляски на улице в Петербурге.

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