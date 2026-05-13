Наркоман пытался украсть ребенка из коляски на улице в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина под наркотиками напал на женщину с ребенком и попытался выхватить его из коляски. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел возле одного из жилых домов, злоумышленник неожиданно подбежал к матери, которая прогуливалась с ребенком в коляске. Он набросился на женщину, повалил ее на асфальт и пытался похитить младенца.

Двое прохожих подбежали к женщине и помогли ей отбиться от неадекватного мужчины. Агрессора задержали и доставили в отделение полиции, по предварительной информации он находился в состоянии наркотического опьянения.

До этого в Кемеровской области мужчин осудили за похищение и изнасилование ребенка. . Сколько лет пострадавшему не уточняется, но известно, что ему было меньше 14 лет. Каждому осужденному назначено наказание в виде длительного лишения свободы.

Ранее рецидивист похитил пятилетнюю девочку прямо из ее спальни.