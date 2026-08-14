Москву накрыл штормовой ветер

Москву 14 августа накрыл штормовой ветер, его порывы достигают 17-18 метров в секунду. Об этом РИА Новости заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Порывы ветра достигают 17-18 метров в секунду, что находится на грани семи-восьмибалльного шторма. По шкале Бофорта — это что-то среднее между крепким и очень крепким ветром», — пояснил он.

По словам синоптика, из-за штормового ветра в городе могут падать деревья и ломаться ветки. Шувалов отметил, что к вечеру ветер стихнет.

До этого специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что из московского региона постепенно уходит внезапное похолодание, меняться погода будет уже с предстоящих выходных. По его словам, следующая неделя начнется с теплой, местами даже жаркой погоды и небольших дождей. На эти выходные он спрогнозировал москвичам умеренное повышение температуры воздуха. Так, в субботу, 15 августа, по словам Ильина, ожидается до +21°C, а в воскресенье воздух прогреется до +22 С°… +27 С°.

Ранее синоптик рассказал, когда москвичи попрощаются с летом.