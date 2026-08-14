СМИ сообщили о поджоге авто бывшего сотрудника СИЗО в Москве

В Москве якобы подожгли автомобиль бывшего сотрудника СИЗО на территории РАН. Об этом пишет РЕН ТВ.

«По данным РЕН ТВ, автомобиль принадлежит 45-летнему Олегу Л. Пострадавших в результате ЧП нет. Виновника пока не нашли, обстоятельства произошедшего выясняются», — сказано в посте.

Комментариев от ведомств по поводу этих сведений на данный момент не поступало.

До этого в поселке Краснообск Новосибирской области на территории отдела полиции №3 неизвестный поджег несколько служебных автомобилей. По словам очевидцев, незадолго до пожара рядом с автостоянкой дважды появлялся молодой человек в кепке. Когда прохожие попытались задать ему вопросы о возможной причастности к поджогу, он быстро скрылся в темноте.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и личности злоумышленников.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге АЗС в Ростове-на-Дону.