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Автомобили

Задержан мужчина, подозреваемый в поджоге АЗС в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержали виновника в пожаре на АЗС

В Ростове-на-Дону полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге заправки, и возбудила уголовное дело по факту масштабного пожара. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД 61».

«Приехал купить бензин с целью перепродать у себя дома в Мелитополе. Приехал, заправлялся, и вспыхнуло в машине на заправке. Пытался тушить <…> но пламя уже было большое», — рассказал задержанный.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 43-летний приезжий из Мелитополя. Мужчину задержали и доставили в отдел, сейчас с ним работают следователи.

Дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений путем поджога»). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, неизвестный умышленно поджег топливные емкости в фургоне Ford Transit прямо на территории автозаправки. После этого водитель перегнал уже горящий микроавтобус во двор жилого массива, однако пламя перекинулось на припаркованные рядом легковушки. По данным источника, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону сгорела АЗС вместе с 21 автомобилем.

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