СК возбудил дело о теракте в связи с ракетным ударом ВСУ по дому в Брянске

Уголовное дело о теракте возбуждено после ракетной атаки на Брянск, в результате которой снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на жилой дом в Брянске (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным СК, ВСУ при помощи ракеты атаковали десятиэтажный жилой дом в Советском районе Брянска, в результате чего возник пожар, при котором пострадали не менее восьми человек, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью . Среди пострадавших есть пожилые люди и малолетний ребенок.

Все это «свидетельствует о сознательном терроре и цинизме» со стороны Украины, заявили в ведомстве.

Об атаке на жилой дом в Советском районе Брянска утром в пятницу сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

Ранее дрон ВСУ ударил по автомобилю с четырьмя девушками в Брянской области.