Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

ВСУ атаковали ракетами Брянск

Ковальчук: Украина атаковала Брянск ракетами, пострадали 6 человек
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ракетный удар по Брянску — шесть местных жителей пострадали, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе города Брянска», — написал он.

Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным Ковальчука, в жилом доме возник пожар, ведется ликвидация последствий. Жильцы эвакуированы.

На данный момент власти региона оценивают последствия налета. Ковальчук отметил, что будет организовано восстановление.

6 августа Ковальчук сообщил, что ВСУ нанесли удары по Брянской области. В результате несколько транспортных средств и автомобильных заправочных станций получили повреждения.

В тот же день украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Суземском районе Брянской области. Водитель получил несовместимые с жизнью ранения. Также не удалось спасти мужчину, пострадавшего при ударе ВСУ по городу Новозыбков. Во время этой атаки пострадали еще пять человек.

Ранее дрон ВСУ ударил по автомобилю с четырьмя девушками в Брянской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!