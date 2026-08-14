ВСУ атаковали ракетами Брянск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ракетный удар по Брянску — шесть местных жителей пострадали, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе города Брянска», — написал он.

Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным Ковальчука, в жилом доме возник пожар, ведется ликвидация последствий. Жильцы эвакуированы.

На данный момент власти региона оценивают последствия налета. Ковальчук отметил, что будет организовано восстановление.

6 августа Ковальчук сообщил, что ВСУ нанесли удары по Брянской области. В результате несколько транспортных средств и автомобильных заправочных станций получили повреждения.

В тот же день украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Суземском районе Брянской области. Водитель получил несовместимые с жизнью ранения. Также не удалось спасти мужчину, пострадавшего при ударе ВСУ по городу Новозыбков. Во время этой атаки пострадали еще пять человек.

Ранее дрон ВСУ ударил по автомобилю с четырьмя девушками в Брянской области.