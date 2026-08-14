Пасечник: в Антраците украинский БПЛА ударил по коммунальному предприятию

В Антраците украинский беспилотник ударил по коммунальному предприятию. Об этом в «МАКС» сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

В результате атаки ранения получил 51-летний работник. Также повреждено здание и коммунальная техника, добавил глава ЛНР.

Кроме того, в Троицком муниципальном округе Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали территорию частного сектора, ранения получил 66-летний мужчина.

По словам Пасечника, за прошедшие сутки под удар ВСУ попали гражданские автомобили в Луганске, Кировске и Кременском муниципальном округе. Повреждения получили объекты гражданской, коммунальной и промышленной инфраструктуры в пяти муниципальных округах ЛНР.

Накануне 11 мирных жителей ЛНР пострадали из-за налетов ВСУ, среди них подросток.

12 августа результате удара ВСУ по городу Кременная ребенок получил несовместимые с жизнью ранения. По его словам, украинский дрон целенаправленно атаковал 13-летнего мальчика, шедшего по улице.

Ранее в Луганске восемь человек пострадали при ракетной атаке ВСУ.