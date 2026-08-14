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Бизнес

В России назвали профессии с самыми высокими зарплатами в ближайшие пять лет

HR-эксперт Лоикова: в ближайшие 5 лет высокие зарплаты будут в реальном секторе
Shutterstock

В перспективе ближайших пяти лет наиболее высокие зарплаты будут получать представители трёх основных направлений экономики. В первую очередь хорошо платить будут квалифицированным инженерам и рабочим в реальном секторе, рассказала международный HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью Ura.ru.

В числе тех, кто войдёт в первую категорию работников с самыми высокими зарплатами, специалист выделила сварщиков, токарей, фрезеровщиков, машинистов спецтехники, крановщиков, промышленных инженеров, а также специалистов по автоматизации и робототехнике.

«Конкуренция там минимальная, а зарплаты уже сейчас достигают 150–200 тысяч рублей. Демографическая яма гарантирует дефицит этих кадров на годы вперёд», — подчеркнула Лоикова.

Во вторую группу работников с самыми высокими зарплатами на ближайшую пятилетнюю перспективу она включила специалистов по кибербезопасности и архитекторов данных. Причём речь идёт не о начинающих сотрудниках, знания которых ограничиваются прохождением онлайн-курсов, а о профессионалах уровня Senior, подчеркнула специалист. Спрос на таких сотрудников напрямую связан с потребностью в защите от фрода и мошенничества, причём сегодня решать проблему приходится уже как для бизнеса, так и на общегосударственном уровне.

Третьим наиболее оплачиваемым направлением в ближайшие годы станет сфера «человек – человеку». По мнению специалиста, это обусловлено всеобщей усталостью от нейросетей и роботов, на фоне чего живое общение выходит на уровень дорогих, элитных услуг. В том числе речь идёт о врачах, учителях, наставниках, медицинских коммуникаторах, заключила Лоикова.

До этого в компании SuperJob сообщили о профессиях с самыми высокими зарплатами в Москве. По данным аналитиков, самую высокую зарплату от 350 тыс. рублей предлагают в Москве акушеру-гинекологу в медицинском центре и водителю грузового автомобиля с собственным транспортом. На оклад от 300 тыс. рублей могут рассчитывать врач-косметолог и врач стоматолог-ортопед. Замыкает пятёрку высокооплачиваемых вакансий должность начальника участка заготовительного производства. Ему готовы платить от 275 тыс. рублей.

Больше 250 тысяч рублей могут получать водитель с правами категории СЕ, менеджер по продажам алюминиевых профилей, инженер по системам водоснабжения и канализации, системный администратор и программист «1С».

Ранее стало известно, что зарплаты senior-разработчиков в ИТ упали до уровня 2023 года.

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