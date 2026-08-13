Зарплаты senior-разработчиков в ИТ упали до уровня 2023 года

SENSE: медиана Senior за полгода снизилась на 17% — с 360 до 300 тысяч рублей

Медианная зарплата ИТ-специалистов уровня Senior в I квартале 2026 года вернулась к показателю трехлетней давности. За полгода она снизилась на 17% — с 360 до 300 тысяч рублей после вычета налогов. К таким выводам пришел кадровый системный интегратор SENSE, проанализировав данные более 43 тысяч человек по 36 ролям за семь замеров с 2023 года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Изменения затронули все грейды. У Middle зарплата снизилась на 8% (с 250 до 230 тыс.), у Senior — на 17% (с 360 до 300 тыс.), у Lead — на 12% (с 450 до 395 тыс.). При этом зарплаты Middle и Lead все еще немного превышают показатели начала 2023 года, тогда как медиана Senior полностью вернулась к уровню трехлетней давности.

Наиболее заметно снизились зарплаты в направлениях, которые активнее всего росли в 2024–2025 годах. В Data & ML медиана Data Quality Lead сократилась на 30% (с 400 до 280 тыс.), Data Scientist Lead потеряли 115 тыс., Senior — 85 тыс. Прикладные роли оказались устойчивее: DBA Middle снизился только на 3%.

В классическом backend за полгода медиана Python Senior упала на 28% (с 360 до 260 тыс.), C#.Net Senior — на 26% (с 380 до 280 тыс.). Java Middle вернулась к отметке 250 тыс. начала 2023 года. На динамику повлияли замедление найма и пересмотр бюджетов в финансовом секторе.

Мобильная разработка также пережила переоценку: iOS-разработчики потеряли 19–37%, Android — 19–31% от пиковых значений.

Наиболее устойчивыми оказались направления, связанные с долгосрочными задачами: зарплаты архитекторов ИБ снизились не более чем на 1%, медианы DevSecOps сохранились. В 1С зарплаты по четырем из шести ролей не изменились.

«Работодатели теперь точнее оценивают прикладную ценность ролей. Спрос становится более избирательным: лучше всего удерживают позиции специалисты, чьи компетенции связаны с устойчивостью инфраструктуры и безопасностью», — комментирует Иван Котковский, управляющий партнер кадрового системного интегратора SENSE, сооснователь и член программного комитета ежегодного кэмпа PEOPLE TECH. Общая коррекция не отменила структурный спрос на отдельные компетенции.

Ранее выяснилось, что россияне стали массово держаться за работу в одной компании даже без карьерного роста.