Беглец из бельгийской тюрьмы застрял в вентиляции и потребовал отрезать ему ноги

RTL: в бельгийской тюрьме заключенный пытался сбежать через потолок и застрял

В бельгийской тюрьме Лантен заключенный попытался сбежать через вентиляционную шахту, но застрял в ней и умолял спасателей «отрезать ему ноги». Об этом сообщает RTL.

Инцидент произошел сегодня утром в тюремном лазарете: 20-летний заключенный, отбывающий пятилетний срок, забрался на радиатор, проник за подвесной потолок и попытался выбраться на свободу по техническим коммуникациям. Однако он полностью застрял в узком проходе.

Прибывшие на место пожарные потратили полтора часа на поиски и извлечение беглеца, частично разобрав подвесной потолок. Во время спасательной операции мужчина потерял терпение и потребовал от спасателей «отрезать ему ноги». Медикам не пришлось прибегать к таким мерам — заключенного успешно освободили.

Пострадавший не получил серьезных травм, но был доставлен в больницу для обследования. Его освобождение было запланировано на 2031 год, теперь ему может грозить увеличение срока лишения свободы за попытку побега.

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