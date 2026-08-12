Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Россиянин восемь лет прятался от федерального розыска в диване матери

В Кузбассе наркоторговец в розыске восемь лет прятался в диване
Гуфсин Кемеровской-Области/VK

В Кузбассе 36-летний наркоторговец восемь лет прятался от федерального розыска в диване своей матери. Об этом сообщает ГУФСИН Кемеровской области.

Мужчина скрылся от суда еще в 2018 году — его обвинили в распространении наркотиков. Его заочно приговорили к девяти годам колонии строгого режима и объявили в розыск, найти осужденного не удавалось восемь лет.

Выяснилось, что все это время он скрывался в квартире матери. Женщина уверяла, что ничего не знает о сыне, а при появлении посторонних в жилище мужчина прятался в диване. За восемь лет он ни разу не вышел на улицу, не обращался к врачам. У него даже не было верхней одежды и обуви. Зарабатывал на жизнь он компьютерными онлайн-играми, получая около 30-40 тысяч рублей в месяц.

Правоохранителям удалось установить местонахождение беглеца благодаря цифровым технологиям. Мужчину задержали и в ближайшее время доставят в колонию строгого режима для отбывания наказания.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге поймали мужчину, который с 2014 года был в розыске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!