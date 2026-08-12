Россиянин восемь лет прятался от федерального розыска в диване матери

В Кузбассе наркоторговец в розыске восемь лет прятался в диване

В Кузбассе 36-летний наркоторговец восемь лет прятался от федерального розыска в диване своей матери. Об этом сообщает ГУФСИН Кемеровской области.

Мужчина скрылся от суда еще в 2018 году — его обвинили в распространении наркотиков. Его заочно приговорили к девяти годам колонии строгого режима и объявили в розыск, найти осужденного не удавалось восемь лет.

Выяснилось, что все это время он скрывался в квартире матери. Женщина уверяла, что ничего не знает о сыне, а при появлении посторонних в жилище мужчина прятался в диване. За восемь лет он ни разу не вышел на улицу, не обращался к врачам. У него даже не было верхней одежды и обуви. Зарабатывал на жизнь он компьютерными онлайн-играми, получая около 30-40 тысяч рублей в месяц.

Правоохранителям удалось установить местонахождение беглеца благодаря цифровым технологиям. Мужчину задержали и в ближайшее время доставят в колонию строгого режима для отбывания наказания.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге поймали мужчину, который с 2014 года был в розыске.