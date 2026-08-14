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Общество

Мужчина поймал более 100 охраняемых черепах и был арестован

В США арестовали мужчину, поймавшего более 100 уплощенных мускусных черепах
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жителю штата Айова Эйдену Трондсону предъявили сразу 124 уголовных обвинения после того, как его заподозрили в незаконном отлове более 100 редких черепах в Алабаме, пишет The Economic Times.

По данным следствия, мужчина собирал уплощенных мускусных черепах — редкий вид, который в природе встречается только в штате Алабама и находится под федеральной защитой.

В обвинительном заключении фигурируют 20 эпизодов незаконного отлова рептилий и еще 104 пункта, связанных с незаконным сбором или коммерческой торговлей охраняемыми видами.

Предполагаемые нарушения произошли 5 августа в округе Уинстон. Спустя три дня Трондсона задержали неподалеку от места, где, по версии властей, он ловил черепах.

Уплощенная мускусная черепаха (Sternotherus depressus) включена в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Закон Алабамы запрещает без специального разрешения ловить, собирать и отлавливать этих животных, а также ограничивает их продажу и другие коммерческие операции.

Ранее Ди Каприо профинансировал фонд по спасению редчайших животных планеты.

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