Ди Каприо профинансировал фонд по спасению редчайших животных планеты

Фонды Леонардо ДиКаприо и бизнесмена Джеффа Безоса запустили проект по восстановлению 100 редчайших видов животных. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о проекте «Phoenix Species Project» фондов «Re:wild» и «Bezos Earth Fund». Первый основал и профинансировал ДиКаприо, а второй – Безос. Эта программа стала крупнейшей в истории фондов, которая ориентирована исключительно на спасение видов, находящихся на грани исчезновения.

Идея проекта разрабатывалась ДиКаприо несколько лет. Позже к ней подключились Безос и его жена Лорен Санчес Безос. Вместе с местными властями, экологами и коренными народами фонд сформировал план действий по восстановлению популяции таких видов, как золотоголовый сифака (Мадагаскар), саламандра из Северной Каролины, висайский бородавчатый кабан (Филиппины), мышь (остров Косумель), розовая наземная игуана (Галапагос); эластичная черепаха (Танзания), ехидна Аттенборо с длинным клювом (Новая Гвинея) и других.

Цель проекта — не только спасти отдельные виды, но и обеспечить долгосрочную поддержку локальным инициативам, которые ранее существовали на скромные бюджеты.

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