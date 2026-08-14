Травматолог объяснил, почему суставы реагируют на изменения погоды

Дождь и резкая смена погоды могут способствовать особой чувствительности коленей и старых травм. Однако сами по себе такие изменения не вызывают заболевания суставов. Об этом Life.ru рассказал врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

По словам специалиста, одной из возможных причин такой метеочувствительности является изменение атмосферного давления. Перед дождем или приходом циклона оно снижается, что меняет условия, в которых находятся ткани организма. В суставной капсуле содержится синовиальная жидкость, обеспечивающая питание и скольжение суставных поверхностей. При повреждениях, воспалении или изменениях хрящевой ткани перепады давления могут ощущаться сильнее.

«При артрозе, последствиях травм или воспалительных заболеваниях суставные структуры уже не работают так, как у здорового человека. Поэтому даже небольшие изменения внешней среды могут восприниматься организмом как усиление боли», — объяснил врач.

При этом он подчеркнул, что на перемену погоды могут реагировать и люди без диагностированных суставных заболеваний. Такое состояние может быть связано с индивидуальной чувствительностью нервной системы, особенностями восприятия боли, мышечным напряжением или временной перегрузкой.

Для того чтобы минимизировать дискомфорт во время резких погодных изменений, травматолог посоветовал не отказываться от привычной физической активности. Полный покой может лишь усилить скованность. Полезны будут легкая гимнастика и прогулки, поддержание комфортной температуры тела, достаточный сон и разумный контроль нагрузки.

Самостоятельно менять лечение или заранее принимать лекарства из-за прогноза погоды также не следует. При хронических заболеваниях суставов корректировать терапию нужно только при изменении течения болезни или появлении новых симптомов.

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