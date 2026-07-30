Россиянам рассказали, чем грозит ношение неправильно подобранной обуви

Неправильно подобранная обувь может серьезно навредить здоровью и вызвать проблемы со стопой, суставами и спиной. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Из‑за тесной или, наоборот, слишком свободной пары могут появиться мозоли, вросшие ногти, натоптыши, а со временем — деформации стопы, искривление пальцев и повреждения суставов. Нарушается распределение веса тела, из‑за чего возникают боли не только в ногах, но и в спине, а в перспективе это грозит проблемами с осанкой и разными заболеваниями опорно‑двигательного аппарата. Грамотно выбранная обувь, напротив, помогает сохранить здоровье ног и всего тела: здоровая стопа — залог правильной осанки и отсутствия проблем с позвоночником. Поэтому к подбору обуви стоит относиться ответственно и не гнаться за дешевизной — особенно когда речь идет об обуви для ребенка», — сказала она.

Лялина подчеркнула, что обувь всегда должна быть на один сантиметр больше, чем стопа, однако брать сильно большой размер тоже не стоит.

«Оптимальный размер предполагает небольшой запас — примерно 1–1,5 см: так между пяткой и задником свободно помещается палец. Такой запас практичен в любое время года: зимой в обуви хватит места для теплого носка, а летом стопа не будет сдавлена, если появится отек из‑за жары. Но брать обувь на один—два размера больше тоже не стоит: форма подошвы и изгиб свода могут не совпадать с анатомией стопы. В результате нагрузка распределится неправильно, появятся мозоли и натоптыши, а сама нога может смещаться в сторону — это повышает риск вывиха голеностопного сустава», — добавила она.

Эксперт посоветовала примерять обувь в магазине вечером, когда стопа немного отекает.

«Если вы планируете купить обувь онлайн, ориентируйтесь на точные параметры: измерьте длину стопы (удобно использовать стельку или обвести контур стопы, стоя на бумаге) и обратите внимание на полноту модели — ее обычно обозначают буквой. Лучше мерить обувь ближе к вечеру: к этому времени ноги немного отекают, и вы точнее поймете, насколько пара удобна. Второй важный момент — посадка. Обувь не должна давить, натирать или стеснять движения. Стопа должна чувствовать себя свободно, но не «гулять» внутри ботинка», — подчеркнула она.

По словам биолога, обувь лучше выбирать из натуральных материалов и обращать внимание на ее вес и гибкость.

«Обувь должна поддерживать свод стопы и смягчать удары при ходьбе, но при этом оставаться достаточно гибкой. Особенно это важно для детской обуви: гибкость помогает стопе развиваться правильно. Еще важен вес ботинка. Легкая обувь не перегружает ноги и делает передвижение комфортнее и безопаснее.

Стоит помнить и про особенности разных моделей. Обувь на высоком каблуке допустимо носить не дольше трех часов подряд. Балетки на абсолютно плоской подошве — не лучший выбор для долгой ходьбы, потому что они не обеспечивают нужной поддержки. Для спорта и разных видов физической активности лучше использовать специализированную обувь — она разработана с учетом конкретных нагрузок», — заключила она.

Ранее врач-остеопат назвал опасную летнюю обувь.