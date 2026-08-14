«Время на безделье»: в РАО оценили идею ввести перемены в школах по полчаса

Академик РАО Ямбург: не во всех школах возможны перемены по 30 минут ради обеда

Не во всех российских школах можно реализовать идею о введении большой получасовой перемены ради обеденного перерыва учащихся. Для каких-то учебных заведений это будет означать лишь «время на безделье», а где-то это неосуществимо в силу занятости педагогов, преподающих углубленные предметы, объяснил в беседе с НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

Так он прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора ввести одну перемену длительностью 30 минут, чтобы дети могли спокойно пообедать. Эта инициатива подойдет, в частности, для лицеев с углубленным изучением предметов, где обучение проводится по системе первой и второй половины дня. В этом случае перерывы помогут детям переключиться и отдохнуть, считает Ямбург.

«В других школах большие перемены лишь увеличат время на безделье, — добавил он. — «В некоторых школах преподают профессора высших учебных заведений, приобщая детей к исследовательской деятельности. Естественно, их расписание тоже надо учитывать».

Такие вопросы должны обсуждаться в каждом конкретном образовательном учреждении, причем основываться нововведения должны на учебном плане, расписании, графике педагогов, добавил эксперт.

В то же время главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов заверил, что быстрое потребление пищи вредно лишь при наличии проблем со здоровьем – например, расстройстве ЖКТ. Для здорового человека же это ничем не грозит, все изменения относительно времени на перерывы должны базироваться на конкретных исследованиях, заключил врач.

Напомним, 12 августа Минпросвещения России опубликовало методические рекомендации, согласно которым перемены в российских школах не должны длиться менее 10 минут. Уточняется, что большая перемена должна длиться 20–30 минут. При этом вместо одной большой перемены учебное заведение может устанавливать две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. В ведомстве подчеркнули, что большой перемены должно быть достаточно для организации питания детей.

Ранее стало известно, что в России готовят реформу школьного питания.