Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

«Время на безделье»: в РАО оценили идею ввести перемены в школах по полчаса

Академик РАО Ямбург: не во всех школах возможны перемены по 30 минут ради обеда
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Не во всех российских школах можно реализовать идею о введении большой получасовой перемены ради обеденного перерыва учащихся. Для каких-то учебных заведений это будет означать лишь «время на безделье», а где-то это неосуществимо в силу занятости педагогов, преподающих углубленные предметы, объяснил в беседе с НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

Так он прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора ввести одну перемену длительностью 30 минут, чтобы дети могли спокойно пообедать. Эта инициатива подойдет, в частности, для лицеев с углубленным изучением предметов, где обучение проводится по системе первой и второй половины дня. В этом случае перерывы помогут детям переключиться и отдохнуть, считает Ямбург.

«В других школах большие перемены лишь увеличат время на безделье, — добавил он. — «В некоторых школах преподают профессора высших учебных заведений, приобщая детей к исследовательской деятельности. Естественно, их расписание тоже надо учитывать».

Такие вопросы должны обсуждаться в каждом конкретном образовательном учреждении, причем основываться нововведения должны на учебном плане, расписании, графике педагогов, добавил эксперт.

В то же время главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов заверил, что быстрое потребление пищи вредно лишь при наличии проблем со здоровьем – например, расстройстве ЖКТ. Для здорового человека же это ничем не грозит, все изменения относительно времени на перерывы должны базироваться на конкретных исследованиях, заключил врач.

Напомним, 12 августа Минпросвещения России опубликовало методические рекомендации, согласно которым перемены в российских школах не должны длиться менее 10 минут. Уточняется, что большая перемена должна длиться 20–30 минут. При этом вместо одной большой перемены учебное заведение может устанавливать две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. В ведомстве подчеркнули, что большой перемены должно быть достаточно для организации питания детей.

Ранее стало известно, что в России готовят реформу школьного питания.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!