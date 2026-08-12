В России определили продолжительность школьных перемен

Минпросвещения России: перемены в школах должны длиться не менее 10 минут

Перемены в российских школах не должны длиться менее 10 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения России.

Из них следует. что большая перемена должна длиться 20-30 минут. При этом вместо одной большой перемены учебное заведение может устанавливать две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков.

В Минпросвещения уточнили, что большой перемены должно быть достаточно для организации питания детей.

До этого министерство рекомендовало школам распределять учебную нагрузку с учетом пика умственной работоспособности детей, который приходится на период с 10 до 12 часов.

Согласно рекомендациям ведомства, в начальной школе наиболее сложные предметы следует ставить на вторые и третьи уроки. Для учеников основной и средней школы оптимальными для таких занятий считаются второй, третий и четвертый уроки. Изложение нового материала, проверочные и контрольные работы также рекомендуется проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели.

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