Врач объяснила, почему после купания в море и бассейне нужно принимать душ

Вода в море и бассейне может негативно влиять на состояние кожи. Если сразу после купания не смыть с тела соль, песок и хлорсодержащие вещества, есть риск столкнуться с сухостью, стянутостью и раздражением. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

По словам специалиста, сама по себе морская соль не представляет угрозы для кожи. Однако после высыхания воды на теле остаются кристаллы соли, которые способны нарушать защитный барьер и усиливать потерю влаги, особенно у обладателей чувствительной кожи. Песок может вызывать механическое раздражение При трении с кожей или одеждой мелкие частицы повреждают ее верхний защитный слой, провоцируя покраснение, зуд и дискомфорт.

«В бассейне дополнительную нагрузку создают хлор и другие вещества, используемые для обеззараживания. Они помогают уничтожать микроорганизмы, но при длительном контакте могут сушить кожу и усиливать раздражение», — отметила врач.

После купания как в море, так и в бассейне необходимо ополоснуть тело чистой водой. Дерматолог объяснила, что сделать это нужно сразу или в ближайшее время, поскольку длительный контакт с солью, песком и хлором увеличивает вероятность появления сухости и раздражения.

Она посоветовала принимать теплый душ, избегая горячей воды, которая дополнительно воздействует на защитный липидный слой кожи. Также важно выбирать мягкие очищающие средства, такие как гели и крем-гели без агрессивных компонентов. Стоит использовать продукты с глицерином, пантенолом, керамидами и мягкими маслами в составе. Людям с сухой кожей следует избегать средств с большим количеством спирта, сильными отдушками и агрессивными очищающими компонентами.

Эксперт добавил, что в первые минуты после вытирания полотенцем лучше нанести на кожу крем, лосьон или эмолент, которые удерживают влагу и восстанавливают защитный барьер.

Инфекционист Наталья Шведова до этого предупреждала, что купание в городских фонтанах представляет серьезную опасность для здоровья, поскольку вода в них циркулирует по замкнутой системе и не обеззараживается. В итоге в нее попадают возбудители различных болезней, которые переносят птицы, животные и даже люди.

Ранее россиян предупредили об опасностях купания в грязных водоемах.