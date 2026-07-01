Россиян предупредили об опасностях купания в грязных водоемах

Даже если вода в водоеме выглядит чистой, это не означает, что она безопасна для купания. О том, какими инфекциями дети чаще всего заражаются летом во время отдыха на воде и как снизить риск заболевания, «Газете.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Ксения Налегач.

По словам специалиста, чаще всего после купания развиваются кишечные инфекции, вызванные кишечной палочкой, норовирусами, шигеллами, лямблиями и криптоспоридиями. У ребенка могут появиться диарея, тошнота, рвота, боли в животе и повышение температуры.

Отдельно, по словам педиатра, стоит выделить энтеровирусную инфекцию, которая чаще встречается летом и может передаваться через загрязненную воду.

«Помимо кишечных симптомов, она способна вызывать лихорадку, боль в горле, высыпания на коже, а также характерную сыпь на ладонях, стопах и слизистой полости рта», — пояснила Налегач.

Кроме кишечных инфекций, после купания нередко встречаются наружный отит («ухо пловца»), конъюнктивит, кожные высыпания и дерматиты. В стоячих пресных водоемах также существует риск лептоспироза — инфекции, передающейся через воду, загрязненную мочой животных.

При этом врач подчеркнула, что полностью оценить безопасность водоема «на глаз» невозможно. Однако должны насторожить неприятный запах воды, пена, пленка или цветение, сильно заросший стоячий водоем, близость сточных труб или мест выпаса животных, а также сильные дожди накануне, после которых в воду попадает большое количество загрязнений.

«Отдельно стоит помнить, что сине-зеленые водоросли (цианобактерии) выделяют токсины, способные вызывать раздражение кожи, глаз и желудочно-кишечные расстройства. Основной путь заражения кишечными инфекциями — случайное проглатывание загрязненной воды. Иногда для развития заболевания достаточно совсем небольшого ее количества», — предупредила специалист.

После купания поводом для обращения к врачу должны стать диарея, сохраняющаяся более суток, многократная рвота, сильная боль в животе, высокая температура, кожная сыпь, боль в ухе, снижение слуха, покраснение глаз с выделениями, а также выраженная слабость или признаки обезвоживания.

Для снижения риска заражения врач рекомендовала выбирать официально разрешенные для купания водоемы, избегать воды с признаками загрязнения или цветения, объяснять ребенку, что воду нельзя заглатывать, после купания принимать душ и мыть руки перед едой, не заходить в воду при наличии открытых ран и по возможности не купаться после сильных дождей.

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