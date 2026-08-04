Россиян предупредили об опасности городских фонтанов для здоровья

Купание в городских фонтанах представляет серьезную опасность для здоровья, поскольку вода в них циркулирует по замкнутой системе и не обеззараживается. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила инфекционист Наталья Шведова.

По словам специалиста, в воду в городских фонтанах попадают возбудители различных болезней, которые переносят птицы, животные и даже люди. При этом главный риск связан с заглатыванием жидкости.

«В уличные фонтаны попадают возбудители инфекций от людей, животных и птиц, а жара способствует размножению болезнетворных микроорганизмов», — объяснила она.

Эксперт призвала россиян купаться исключительно в официально разрешенных местах. Важно избегать водоемов с неприятным запахом и сточных труб.

При этом инфекционист добавила, что в общественных бассейнах и аквапарках воду очищают, но риск заражения остается. В случае возникновения признаков недомогания, в числе которых боли в животе и тошнота, следует отказаться от купания в таких местах.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ксения Налегач до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что даже если вода в водоеме выглядит чистой, это не означает, что она безопасна для купания. По ее словам, особенно часто после купания в таких местах развиваются кишечные инфекции, вызванные кишечной палочкой, норовирусами, шигеллами, лямблиями и криптоспоридиями.

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