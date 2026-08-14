Мужчина 4 дня провел в коме после укуса паука

Mirror: британец провел 4 дня в коме после того, как его укусил паук

Британец четыре дня провел в коме после укуса паука, пишет Mirror. По словам мужчины, скорее всего, это была ложная черная вдова.

Питер Мерфи оказался в больнице после встречи с пауком, которого заметил на своей кровати. Мужчина аккуратно вынес его на улицу, однако на следующий день обнаружил на запястье сильное покраснение и отек.

Состояние Питера быстро ухудшалось, и вскоре он уже с трудом мог говорить. В больнице врачи обнаружили быстро распространяющуюся инфекцию и предупредили, что в худшем случае ему может грозить ампутация руки.

«В тот момент моя жизнь промелькнула у меня перед глазами», — вспоминает 62-летний британец.

Мужчину ввели в медикаментозную кому на четыре дня. За это время он перенес несколько операций. Позднее врачи диагностировали у него некротизирующий фасциит, а также сепсис и тяжелое воспаление тканей.

После выхода из комы Питеру предстоит длительное восстановление, включая пересадку кожи и физиотерапию для возвращения подвижности руки и пальцев.

Ранее стало известно, что в Англии выросло число госпитализаций из-за укусов пауков.