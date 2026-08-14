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Общество

Родителям рассказали, что нельзя брать с рук ребенку к школе

Экономист Маликов: ранцы и очки для школы брать с рук не следует
m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Во время сборов к школе можно брать с рук то, что быстро теряет цену без потери свойств: верхнюю одежду, спортивную форму, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты для начинающих, учебники, атласы, конструкторы и так далее. Об этом в беседе с РИАМО сообщил основатель проекта «Слово», экономист, бизнес-консультант, эксперт в области промышленности Сергей Маликов.

«А вот на чем экономить нельзя: обувь для постоянной носки — стоптанная колодка портит стопу; ортопедические изделия; нижнее белье; средства гигиены. Отдельно — то, что влияет на здоровье и учебу: качественный ранец с жесткой спинкой лучше брать новым, как и очки», — посоветовал специалист.

Он также призвал с осторожностью приобретать подержанную электронику, проверяя состояние батареи.

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин до этого предупреждал, что школьникам необходимо возвращаться к режиму уже сейчас, чтобы ранние подъемы в сентябре не превратились в стресс для организма.

Ранее психолог перечислила способы мотивировать ребенка на учебу.

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