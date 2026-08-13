Психолог перечислила способы мотивировать ребенка на учебу

В преддверии начала учебного года многие дети могут столкнуться с отсутствием желания вновь идти в школу. В таких случаях родителям важно помочь ребенку настроиться на возвращение к учебному процессу. Об этом kp.ru рассказала психолог, профориентолог, коуч Маргарита Баранова.

По словам специалиста, настроить ребенка на возвращение в школу может помочь упражнение «списки». Нужно предложить школьнику подробно записать в одном списке, что именно ему не нравится в школе, а в другом перечислить то, что, нравится и радовало в прошлом учебном году. Такой способ позволит увидеть положительные стороны школьной жизни и напомнить ученику о приятных моментах, которые он успел забыть.

Эксперт напомнила, что не менее важно разобраться в точных причинах отсутствия стремления идти в школу. За фразой «не хочу» могут скрываться нежелание рано вставать, необходимость носить тяжелый рюкзак, контрольные работы, трудности с одноклассниками или напряженные отношения с учителем. Выяснить причину можно с помощью наводящих вопросов.

Родителям и ребенку рекомендуется вместе подумать, что можно изменить. Психолог подчеркнула, что школьнику важно показать, что он способен влиять на собственную жизнь в учебном заведении, а также спросить, какая помощь ему нужна. Например, если ученика беспокоят плохие оценки, можно улучшить подготовку к занятиям, дополнительно изучая сложные темы по интернет-урокам или с репетитором.

Специалист добавила, что сделать школьные будни приятнее помогут вещи, которые ребенок выбирает сам. Стоит позволить ему подобрать рюкзак, канцтовары и дневник. Подростки могут самостоятельно выбрать одежду, заранее определив бюджет и требования к ее качеству. Также можно завести небольшой талисман, такой как брелок, игрушка, камешек с моря или браслет, который связан с приятными воспоминаниями.

Кроме того, психолог посоветовала заранее запланировать приятное событие на последние выходные августа и первые выходные сентября. Ребенок может сам выбрать занятие: кино, семейную велопрогулку, пикник, футбол или компьютерную игру. Подобную систему поощрений можно использовать и при выполнении других задач, например чтении книг из школьного списка.

Также эксперт призвала родителей постепенно возвращать ребенка к разговорам о школе. Можно спросить, с кем из одноклассников он хотел бы подружиться или по какому учителю соскучился. При этом не следует превращать беседы в анкетирование, задавая только по одному вопросу за один раз.

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