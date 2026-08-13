Родителям напомнили, что детям пора возвращаться в режим перед школой

Сомнолог Калинкин: за две недели до сентября детям пора возвращаться в режим

Чтобы ранние подъемы в сентябре не превратились в стресс для организма, школьникам необходимо возвращаться к режиму уже сейчас. Такой совет в интервью RT дал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

«Как раз осталось две недели — это тот период, за который обычно происходит подстройка биологических часов. <...> Лучше сместить активность на более ранние утренние часы и ограничить активность в поздние вечерние часы. И сделать именно сейчас, чтобы к 1 сентября уже войти полностью в режим», — сказал специалист.

Он добавил, что в младших классах потребность в дневном сне еще сохраняется, это норма. Однако если у ученика старших классов при нормальном режиме присутствует дневная сонливость, следует посетить специалиста.

Психолог, консультант по детскому сну Елена Матвеева до этого говорила, что смещать время отбоя и подъема необходимо примерно на 10-15 минут каждые 2-3 дня. Таким образом изменения окажутся почти незаметными, а нервная система ребенка успеет адаптироваться.

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