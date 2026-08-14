В США на продажу выставили дом вместе с жильцом

NYP: в США продают дом вместе с женщиной, которая там живет

Необычное объявление о продаже дома в штате Колорадо стало вирусным в соцсетях, пишет New York Post. Покупателям предлагают трехкомнатный дом за $215 тысяч, но есть нюанс: посмотреть его изнутри перед покупкой нельзя, а после сделки новому владельцу придется самостоятельно добиваться выселения нынешней жительницы.

В объявлении прямо указано, что дом продается «с жильцом», любые показы и инспекции запрещены, а состояние помещений неизвестно. Ответственность за получение фактического доступа к недвижимости после покупки полностью ложится на покупателя.

В доме живет Тори МакМекан, которая переехала туда вместе с мужем еще в 2006 году. Мужчины не стало в 2010 году, после чего недвижимость оказалась втянута в многолетний спор с банком.

По словам женщины, кредит был оформлен на имя мужа, а банк якобы отказывался принимать от нее платежи. За последние 15 лет вокруг дома было инициировано как минимум шесть разбирательств, а сама МакМекан дважды пыталась через суд остановить взыскание недвижимости, однако ее иски отклонили.

После очередного решения суда дом выставили на продажу. При этом МакМекан заявляет, что добровольно покидать его не собирается.

«Я остаюсь. Они могут приходить, но я никуда не уйду», — заявила женщина.

Объявление быстро разлетелось по соцсетям и собрало миллионы просмотров. Пользователи шутят, что за $215 тысяч покупателю предлагают не дом, а «коробку-сюрприз».

Ранее сообщалось, что мужчине грозит снос дома стоимостью $500 тыс., потому что здание на 50 см шире положенного.