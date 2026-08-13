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Общество

Мужчине грозит снос дома стоимостью $500 тыс., потому что здание на 50 см шире положенного

Дом британца могут снести, потому что здание на 50 см шире положенного
Sanya Kushak/Shutterstock/FOTODOM

Иднан Чоудри из британского Уолсолла может лишиться своего дома с пятью комнатами, на строительство которого потратил около $500 тысяч, потому что здание оказалось на 50 см шире положенного, пишет Mirror.

Мужчина получил разрешение на строительство в 2022 году и утверждает, что следовал утвержденным архитектурным планам. Однако после жалобы соседа инспекторы провели замеры и обнаружили несоответствия. Выяснилось, что дом нарушает так называемое правило 45 градусов, предназначенное для защиты соседних домов от чрезмерного затенения и потери света.

Чоудри попытался исправить ситуацию: нанял нового архитектора, уменьшил мансарду, демонтировал часть стен и внес другие изменения. После этого он дважды пытался получить разрешение задним числом, но власти отказали.

Чиновники также указали на чрезмерные размеры мансарды, потерю приватности соседей, несоответствие здания характеру района и проблемы с обзором для автомобилистов и пешеходов.

В июне семья получила уведомление о возможном сносе. Чоудри утверждает, что уже потратил десятки тысяч фунтов на архитекторов и юристов и намерен продолжать борьбу.

Он обратился к омбудсмену и заявил, что не намерен сдаваться. Если оспорить решение властей не удастся, построенный для семьи дом придется снести.

Ранее сообщалось, что в Англии семья 14 лет судилась с соседями из-за 15 см земли и потеряла сотни тысяч фунтов.

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