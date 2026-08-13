Мужчине грозит снос дома стоимостью $500 тыс., потому что здание на 50 см шире положенного

Дом британца могут снести, потому что здание на 50 см шире положенного

Иднан Чоудри из британского Уолсолла может лишиться своего дома с пятью комнатами, на строительство которого потратил около $500 тысяч, потому что здание оказалось на 50 см шире положенного, пишет Mirror.

Мужчина получил разрешение на строительство в 2022 году и утверждает, что следовал утвержденным архитектурным планам. Однако после жалобы соседа инспекторы провели замеры и обнаружили несоответствия. Выяснилось, что дом нарушает так называемое правило 45 градусов, предназначенное для защиты соседних домов от чрезмерного затенения и потери света.

Чоудри попытался исправить ситуацию: нанял нового архитектора, уменьшил мансарду, демонтировал часть стен и внес другие изменения. После этого он дважды пытался получить разрешение задним числом, но власти отказали.

Чиновники также указали на чрезмерные размеры мансарды, потерю приватности соседей, несоответствие здания характеру района и проблемы с обзором для автомобилистов и пешеходов.

В июне семья получила уведомление о возможном сносе. Чоудри утверждает, что уже потратил десятки тысяч фунтов на архитекторов и юристов и намерен продолжать борьбу.

Он обратился к омбудсмену и заявил, что не намерен сдаваться. Если оспорить решение властей не удастся, построенный для семьи дом придется снести.

Ранее сообщалось, что в Англии семья 14 лет судилась с соседями из-за 15 см земли и потеряла сотни тысяч фунтов.