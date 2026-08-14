Организатор российского рок-фестиваля оштрафовали за нецензурную брань на сцене

В Ижевске организатор рок-фестиваля получил штраф из-за нецензурной брани на сцене. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на музыкальном фестивале «Улетай-2025». Организаторы разместили на афишах маркировку 0+ и вход для детей в возрасте до 12 лет был бесплатным. Однако прокуратура установила, что в текстах песен, звучавших со сцены, содержались нецензурная брань, пропаганда наркотиков и нетрадиционных отношений. Суд пришел к выводу, что такое мероприятие должно было иметь категорию 18+.

Организатор фестиваля добровольно устранил нарушение, что впоследствии сочли смягчающим обстоятельством. Суд назначил организатору административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей по статье КоАП о нарушении требований распространения среди детей информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Ранее организатора новогоднего шоу оштрафовали за откровенный танец Снегурочек.