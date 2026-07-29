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Общество

Российским семьям напомнили о субсидиях на покупку жилья

Юрист Султанов: молодым семьям положена субсидия в 35% стоимости жилья
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости, а если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств.

Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта, расчеты ведутся на основе стоимости квадратного метра жилья, принятой в конкретном муниципалитете, пояснил юрист.

«Реальная доля государственной поддержки в стоимости конкретного жилья может оказаться несколько ниже, – добавил Султанов. — Приоритет при предоставлении выплаты имеют семьи с тремя и более детьми, а также предусмотренные программой молодые семьи участников СВО и неполные семьи погибших участников СВО».

Помимо покупки, выделенные средства семья может направить на строительство жилья или на первоначальный взнос или общий платеж по ипотеке.

Чтобы присоединиться к программе, нужно обратиться в местную администрацию и встать на учет. Срок ожидания выделения средств зависит от условий в конкретном регионе и числа жителей, стоящих в очереди на получение поддержки, заключил юрист.

До этого депутат Госдумы Нина Останина предложила повысить предельный возраст участников программы государственной жилищной поддержки молодых семей до 37 лет. Парламентарий подчеркнула, что главными условиями для создания семьи остаются наличие собственного жилья, гарантированного рабочего места и стабильной заработной платы. Она выразила мнение, что без решения этих вопросов призывы к увеличению рождаемости могут остаться лишь пожеланиями.

Ранее депутаты предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям.

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