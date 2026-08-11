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Общество

Россиянам дали советы, как выбрать съемную квартиру

KP.RU: при выборе съемной квартиры важно учитывать индивидуальные потребности
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

При выборе подходящего съемного жилья необходимо учитывать индивидуальные потребности, заранее составив чек-лист с обязательными и менее важными деталями. Об этом сообщает kp.ru.

В чек-листе следует указать не только принципиальные моменты, но и нюансы, которыми можно пожертвовать ради аренды более дешевой квартиры. Так, одним людям важна транспортная доступность, в то время как другие хотят жить рядом с парковыми зонами или местами для занятий спортом.

При выборе жилья следует учитывать не расстояние и близость к центру, а время, которое будет уходить на всю поездку до работы, школы и других важных мест.

По понравившимся вариантам нужно принимать решение как можно быстрее.

«Если съемное жилье нужно для студента, ни в коем случае не надо ждать 1 сентября. Удобные варианты рядом с популярными ВУЗами, особенно в Москве. Это тот сегмент рынка, где самые бюджетные предложения активно разбирают еще в июле», – сказано в материале.

До этого результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», показали, что 91% опрошенных москвичей в августе собираются выезжать за город хотя бы на выходные. При этом еще 13% планируют снимать загородный дом или дачу.

Ранее россиянам напомнили о правилах сдачи ипотечной квартиры в аренду.

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