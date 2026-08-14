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Общество

Россиянам рассказали о природном БАДе с антимикробной защитой

Роскачество: мед – это природный БАД, замедляющий старение и дающий энергию
Shutterstock

Мед можно считать природным БАДом, который обладает массой полезных свойств. В том числе он способен зарядить энергией, замедлить процессы старения и предотвратить развитие онкозаболеваний, объяснили RT специалисты Роскачества.

В мёде содержится порядка 180 различных соединений, в числе которых – витамины группы B и такие микронутриенты, как калий, кальций, фосфор, кобальт. Более того, мёд состоит из уникальных полифенольных соединений, которые оказывают на организм человека мощный противовоспалительный и антиоксидантный эффект, обеспечивая профилактику развития онкозаболеваний, а также сахарного диабета и атеросклероза.

Кроме того, мёд защищает от микробов, заживляет слизистую желудка, помогает органам дыхания и заряжает энергией – по этой причине его рекомендуют употреблять для восстановления после заболеваний или тренировок.

В то же время есть и противопоказания – так, например, специалисты советуют отказаться от мёда людям с некомпенсированным сахарным диабетом, ожирением, аллергией. Детям рекомендуется не давать лакомство до двух лет, а беременным и кормящим мамам относиться к нему с осторожностью.

До этого кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал, что мёд может испортиться, если его собрали рано, так как в незрелом мёде много воды, и он может забродить, а также при неправильном хранении — под прямыми солнечными лучами, при высокой температуре, в неправильной таре. При правильных условиях хранения мёд хранится длительное время, однако это может изменить его физические и вкусовые свойства, добавил эксперт.

Россиян ранее предупредили о смертельной опасности аллергии на мёд.

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