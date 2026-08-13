Россиян предупредили о смертельной опасности меда

Аллергикам нужно очень осторожно относиться к употреблению меда, так как он может привести к сильному приступу вплоть до анафилактического шока и летального исхода. Об этом в беседе с RT предупредила профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Пермского Политеха, доктор медицинских наук Нина Вишневская.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев невозможно оперативно узнать, что именно привело к приступу аллергии – сам мед или содержащиеся в нем пыльца и прополис. Для выяснения причин требуется исследование анализов и анамнеза пациента. Однако в любом случае аллергикам нужно быть осторожнее, в том числе важно учитывать риски при наличии аллергии на пыльцу, так как реакция может быть непредсказуема.

«Организм ошибочно воспринимает безобидный продукт как угрозу и запускает мощный иммунный ответ вплоть до отека гортани и падения давления», — пояснила специалист.

Она также отметила, что мед противопоказан при наследственной непереносимости фруктозы, синдроме избыточного бактериального роста. Кроме того, только после консультации с врачом допускается употребление цветочного меда беременным и кормящим мамам. Диабетикам допустимо есть мед в очень ограниченном количестве, а детям до трех лет давать мед не рекомендуется – есть риск ботулизма из-за нектара и пыльцы, которые безопасны для взрослых.

Вишневская также призвала с особой осторожностью употреблять падевый мёд, подчеркнув, что он противопоказан детям до трех лет, взрослым людям при наличии проблем с почками, связанных с выведением калия, а также с заболеваниями ЖКТ в острых стадиях. Кроме того этот вид меда нельзя употреблять во время беременности, лактации, заключила профессор.

До этого кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал, что мед может испортиться, если его собрали рано, так как в незрелом меде много воды, и он может забродить, а также при неправильном хранении — под прямыми солнечными лучами, при высокой температуре, в неправильной таре. При правильных условиях хранения мед хранится длительное время, однако это может изменить его физические и вкусовые свойства, добавил эксперт.

Ранее были раскрыты способы проверки меда на натуральность.