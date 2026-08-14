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Общество

«Капкан лешего»: названа неожиданная опасность, которая подстерегает в лесах

Специалист ВНИИЛМ Бельков: сломанные ветром деревья в лесах опасны для человека
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

«Капкан лешего» может быть опасен для прогуливающегося по лесу человека. Под этим термином обычно понимают вывороченные ветром деревья, которые могут внезапно рухнуть, сообщил в беседе с РИАМО научный сотрудник отдела лесовосстановления ФБУ ВНИИЛМ Святослав Бельков.

«Ствол может зависнуть, уперевшись в соседнее дерево или его крону, или возвышенность, и оказаться в состоянии шаткого равновесия», — пояснил он.

По его словам, небольшое проседание грунта, попытки распилить ствол, сесть на него или просто опереться могут обрушить «конструкцию».

«В этом случае сила удара огромна: можно получить тяжелейшие травмы. <...> Риск есть и для тех, кто оказался рядом — их может отбросить или задеть», — заключил эксперт.

До этого Бельков предупреждал, что трясина и скрытые овраги в лесу могут представлять угрозу даже для опытных туристов. Заболоченные места коварны тем, что под тонким слоем мха или травы скрывается зыбкая поверхность, способная затянуть человека.

Провалившись в болото, он посоветовал сохранять спокойствие и не делать резких движений, так как трясина быстрее затягивает движущиеся объекты.

Ранее спасатель объяснил, что должно быть в рюкзаке при походе в лес.

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