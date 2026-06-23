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Спасатель объяснил, что должно быть в рюкзаке при походе в лес

Спасатель Леонов: собираясь в лес, нужно взять телефон и свисток
Shutterstock

Телефон в походе — это не роскошь, а средство выживания, поэтому, собираясь в лес, его крайне важно полностью зарядить и взять с собой. Кроме того, стоит иметь при себе пауэрбанк. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил депутат Госдумы, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.

Он также посоветовал взять с собой компас, предварительно научившись им пользоваться; спички или зажигалку, чтобы развести костер — источник тепла и сигнал для поисковиков; свисток, чтобы привлечь внимание спасателей, если голос сядет; дождевик, а также литр воды и плитку шоколада, чтобы не мучаться жаждой и при необходимости получить быстрый заряд энергии.

«Одежда должна быть яркой. Многие любят ходить в лес в камуфляже, и их очень трудно визуально найти. Если не хотите с ним расставаться, возьмите недорогой светоотражающий жилет. В лесу ночью его видно метров за 200 в свете фонаря, а днем — метров за 100», — отметил эксперт.

Заблудившись в лесу, Леонов призвал не пытаться самостоятельно выбраться. Вместо этого лучше позвонить в 112 и развести костер: его дым хорошо видно днем, а свет — ночью.

Если накрывает паника и «ноги сами несут», по его словам, можно ходить по кругу в радиусе 30 метров, но не стоит покидать точку.

Ранее россиянам рассказали, какие приложения стоит установить на смартфон перед походом в лес.

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