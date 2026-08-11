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Общество

Россиян предупредили о незаметных ловушках, которые подстерегают в лесу

Ученый Бельков: трясина и скрытые овраги в лесу опасны для туристов
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Трясина и скрытые овраги могут представлять угрозу даже для опытных туристов. Заболоченные места коварны тем, что под тонким слоем мха или травы скрывается зыбкая поверхность, способная затянуть человека. Об этом в интервью РИАМО предупредил научный сотрудник отдела лесовосстановления ФБУ ВНИИЛМ Святослав Бельков.

По его словам, распознать опасную зону можно по обильному мху, пузырям на поверхности, слишком яркой зелени и «волнам», расходящимся от шагов. Что касается оврагов, в сумерках их легко не заметить, что грозит падением, травмами, а также встречей со змеями или бродячими животными.

Провалившись в болото, эксперт посоветовал сохранять спокойствие и не делать резких движений, так как трясина быстрее затягивает движущиеся объекты.

«Постарайтесь принять горизонтальное положение, чтобы увеличить площадь соприкосновения с почвой. Ухватитесь за траву, ветки, положите на поверхность палку или снимите рюкзак, чтобы переместить на них вес тела, и постепенно выкарабкивайтесь. Если под рукой нет опоры, можно бросить перед собой куртку, чтобы создать дополнительную опору», — сказал Бельков.

Чтобы избежать подобных происшествий, важно всегда иметь при себе крепкую палку для проверки почвы, двигаться медленно, держаться ближе к деревьям и кустарникам, избегать подозрительных участков, добавил он.

Депутат Госдумы, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов до этого говорил, что телефон в походе — это не роскошь, а средство выживания, поэтому, собираясь в лес, его крайне важно полностью зарядить и взять с собой. Кроме того, стоит иметь при себе пауэрбанк.

Он также порекомендовал взять с собой компас, предварительно научившись им пользоваться; спички или зажигалку, чтобы развести костер — источник тепла и сигнал для поисковиков; свисток, чтобы привлечь внимание спасателей, если голос сядет; дождевик, а также литр воды и плитку шоколада, чтобы не мучаться жаждой и при необходимости получить быстрый заряд энергии.

Ранее россиянам рассказали, что нельзя делать, заблудившись в лесу.

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