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Общество

Педофил растлевал 12-летнюю девочку в Карелии и получил срок

В Карелии осудили педофила, растлевавшего 12-летнюю девочку
Илья Наймушин/РИА Новости

В Карелии вынесли приговор 48-летнему педофилу, который растлевал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило летом и осенью 2024 года в одном из районов республики. Мужчина совершал в отношении ребенка развратные действия и действия сексуального характера. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Суд признал его виновным по трем эпизодам части 2 статьи 135 УК РФ и по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Мужчине назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года., он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

До этого педофил растлевал детей в Ленобласти и снимал с ними порно. Правоохранители установили 17 эпизодов.

Ранее стало известно, что в России создадут реестр педофилов и насильников.

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