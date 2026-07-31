Педофил растлевал детей в Ленобласти и снимал с ними порно

В Ленобласти педофил ответит в суде за растление детей и съемку порно с ними

В Ленинградской области 24-летний педофил предстанет перед судом за растление детей и съемку порно с ними. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, житель Соснового Бора совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он также снимал их на фото и видео для изготовления порнографических материалов и хранил их на своем устройстве.

Мужчине вменяют развратные действия, насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера через интернет, нарушение неприкосновенности частной жизни и использование детей в порносъемке — всего 17 эпизодов.

На время следствия его поместили под стражу. Следователи собрали достаточную доказательную базу, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что юношу из Ленобласти будут судить за распространение детского порно.