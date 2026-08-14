Россиян предупредили о риске заражения опасными бактериями от слизней

В российских регионах нет ядовитых видов наземных слизней, однако и обычные брюхоногие моллюски представляют серьезную опасность для людей. Главные риски связаны с покрывающей их тело слизью, пояснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест» в беседе с RT.

По ее словам, слизь на теле моллюска является по факту адсорбентом для различных бактерий, микроорганизмов и яиц гельминтов, которые живут в почве.

«Это значит, что в слизи постоянно обитают потенциально патогенные бактерии, простейшие и вирусы», — объяснила специалист.

Она добавила, что слизни, передвигаясь по земле, где могут быть фекалии животных, собирают на себя множество опасных бактерий. После этого они оставляют эти бактерии и яйца паразитов на поверхностях, с которыми контактировали. В случае, если человек дотронулся до этих предметов и не вымыл тщательно руки, он рискует занести их в свой организм через рот или слизистые.

По этой причине критически важно обязательно тщательно мыть под проточной водой и обрабатывать фрукты, овощи и зелень с огорода, подчеркнула врач.

«Соблюдение этих гигиенических правил позволяет свести к минимуму любые потенциальные риски для здоровья», — заключила медик.

До этого сообщалось, что гигантские испанские слизни оккупировали российские регионы после мощных ливней. По данным СМИ, после прохождения сильного циклона, который принес с собой теплую и влажную погоду с большим объемом осадков, на улицах разных городов страны появились тысячи моллюсков длиной более 10 сантиметров.

Ранее были раскрыты последствия нашествия испанских слизней на Россию.