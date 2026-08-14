Освободившийся шурин экс-мэра Москвы добивается пересмотра приговора

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин просит пересмотреть приговор суда, отправившего его на шесть лет в колонию общего режима. Об этом «Коммерсант» («Ъ») рассказал адвокат бизнесмена Игорь Шабанов.

Издание уточняет, что Батурин, отсидевший полностью срок, решил реабилитировать себя в глазах общественности сразу после освобождения в январе 2026 года.

По словам Шабанова, заявление о пересмотре дела «по новым обстоятельствам» было подано в Генпрокуратуру несколько месяцев назад.

«Несмотря на то что по закону ответ должен быть дан в течение месяца, ответа мы до сих пор не получили», — подчеркнул адвокат.

Как отмечает «Ъ», поводом для нового рассмотрения дела стало решение Земельного суда австрийского Инсбрука по иску Батурина к его сестре Елене Батуриной. Защита бизнесмена считает, что это решение австрийского суда опровергло выводы об использовании им поддельного документа в споре вокруг акций компании. В рамках дела Батурин оспаривал заявление сестры о том, что он использовал фальшивый документ во время судебных разбирательств с ней в России.

Шабанов пояснил, что проведенная экспертиза не выявила признаков фальсификаций в представленном Батуриным оригинале приложения к одному из договоров с сестрой и данное решение австрийского суда было «легализовано в РФ».

В 2021 году Виктору Батурину было предъявлено обвинение в фальсификации доказательств по гражданскому делу против Елены Батуриной и попытке завладеть 25% акций компании сестры стоимостью 13,8 млрд рублей. Бизнесмен был заключен под стражу. В октябре 2022 года он признал в суде свою вину и заявил о раскаянии.

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