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Общество

Гражданину РФ дали 23 года за сотрудничество с польскими спецслужбами

ФСБ: россиянина, работавшего на польские спецслужбы, приговорили к 23 годам
Антон Денисов/РИА Новости

В Москве суд приговорил россиянина к 23 годам лишения свободы за сотрудничество с польскими спецслужбами. Об этом сообщили Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.

«Вступил в законную в силу обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина РФ Пирогова Георгия Владимировича, 1989 года рождения, причастного к сотрудничеству с польскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Георгий Пирогов уехал из России после начала СВО. Будучи в Польше, он установил контакты с местной разведкой. Согласно заданию куратора, гражданин РФ должен был собирать и передавать секретные данные о перспективных образцах вооружения российских войск.

У Пирогова были контакты среди работников российской оборонной отрасли. Он добывал для иностранных спецслужб сведения о производстве и применении ракетных комплексов, а также персональные данных людей, допущенных к гостайне – хотел перетянуть их на сторону противника.

Уточняется, что мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также ему вменили штраф в размере 800 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок два года, следует из сообщения ведомства.

Ранее ФСБ задержала агента СБУ, который готовил теракт в Крыму.

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