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Общество

ФСБ задержала агента СБУ, который готовил теракт в Крыму

ФСБ: в Крыму задержан агент СБУ, передававший данные о военных объектах
ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о военных частях на полуострове и готовившего теракты на железнодорожных объектах. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации спецслужбы, 55-летний житель Бахчисарайского района передавал через WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представителю украинской разведки сведения о расположении воинских частей, военной техники и средств ПВО на полуострове.

Кроме того, фигурант получил задания по подготовке терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Мужчине также поручили следить за автомобилем проживающего в Севастополе российского военного. В ФСБ уточнили, что фигурант не успел выполнить задания, так как его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Накануне сообщалось, что ФСБ предотвратила подрыв автомобиля сотрудника военкомата на Кубани. Злоумышленника задержали при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство, которое, по данным ведомства, состояло из взрывчатого вещества западного производства.

Ранее в Севастополе задержали сторонника запрещенного в России РДК (признан в РФ террористической организацией).

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