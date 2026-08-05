Пьяный петербуржец напал с ножом на соседа

В Парголово 23-летний местный житель набросился с ножом на своего 39-летнего знакомого после застолья. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в доме на Заречной улице. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина с ножом кидается на людей. Прибывшие на место сотрудники задержали дебошира. Выяснилось, что в ходе внезапно возникшего конфликта после застолья он нанес ножевые удары своему соседу.

Пострадавшего с множественными ранами госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении петербуржца составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, он помещен в спецприемник. Полицейские изъяли орудие преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого на Урале 19-летний молодой человек без причины ударил ножом незнакомого 17-летнего подростка.

Ранее в Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении на прохожих с ножом.