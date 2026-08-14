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Общество

Эксперт рассказала о росте требований россиян к съемному жилью

Эксперт Перескокова: в 2026 году популярны готовые к проживанию съемные квартиры
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году арендаторы стали внимательнее относиться к качеству съемного жилья, предъявляя более высокие требования. В то же время собственники начали чаще смягчать условия сдачи квартир, чтобы привлечь надежных нанимателей. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт по недвижимости, председатель комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Наталья Перескокова.

По словам специалиста, сейчас растет спрос на полностью готовые к проживанию квартиры. Современный ремонт, оборудованная кухня, кондиционер и стабильный высокоскоростной интернет все чаще оказываются обязательными характеристиками жилья.

Эксперт подчеркнула, что собственники начали чаще сдавать квартиры арендаторам, у которых есть домашние животные. Такие смягчения требований происходят на конкуренции за надежных нанимателей.

Другой тенденцией остается повышенный спроса на жилье, которое полностью готово к проживанию. Арендаторы все чаще бывают не готовы самостоятельно покупать мебель и бытовую технику, отдавая предпочтение объектам, куда можно въехать сразу после заключения договора. При этом рынок аренды по-прежнему остается рынком собственника.

«При ограниченном объеме качественного предложения и сохраняющемся высоком спросе предпосылок для заметного снижения ставок этой осенью пока не наблюдается», — отметила Перескокова.

Она объяснила, что в таких условиях одним из ключевых преимуществ арендатора становится готовность быстро определиться с квартирой и оперативно оформить сделку. Ликвидные объекты находят нанимателей всего за несколько дней.

Экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова до этого говорила, что скидки на вторичные квартиры будут сокращаться, сильнее всего — после снижения ставок по рыночной ипотеке ниже 16%. По ее мнению, особенно заметно это будет в крупных городах и ликвидных районах, в которых хорошие квартиры исчезают первыми.

Ранее россиянам напомнили о правилах сдачи ипотечной квартиры в аренду.

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