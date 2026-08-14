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Общество

Советник президента высказалась о создании реестра языков народов России

Ямпольская: осенью в ГД будет внесен обновленный закон о языках народов России
Пресс-служба Елены Ямпольской

В России появился документ стратегического планирования, который относится к русскому и другим многочисленным языкам народов страны. Об этом kp.ru сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

Советник подчеркнула, что создание реестра языков народов России стало поручением президента России Владимира Путина. Этот документ поспособствует систематизации всех лингвистических богатств страны.

Ямпольская сообщила, что осенью этого года в Госдуму также будет внесен обновленный закон о языках, поскольку текущее законодательство уже устарело. Сейчас в России насчитывается примерно 200 языков, для 55 из которых создаются единые федеральные учебники.

«У нас примерно 3 миллиона детей учат в школе языки своих народов. И это счастливые дети, на самом деле, потому, что у них два родных языка. Хорошо, когда у тебя много родни. А русский язык, очевидно, родной для каждого, кто в России живет, и — свой язык», — отметила советник.

В июле Елена Ямпольская заявила, что указ Владимира Путина о мерах поддержки учителей в стране подчеркивает их особый статус в России. По ее словам, российский лидер неоднократно обращал внимание на рост общественной значимости педагогических работников в современном мире.

Ранее советник президента Ямпольская высказалась о переносе проката «Человека-паука».

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