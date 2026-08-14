Власти Финляндии сняли ограничения на полеты в воздушном пространстве

Финляндия сняла ограничения на полеты над восточной частью Финского залива

Власти Финляндии сняли ограничения на полеты гражданской авиации в подконтрольном ей районе над восточной частью Финского залива, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Ограничения в районе, подконтрольном диспетчерам Хельсинки над восточной частью Финского залива, отменены», — отметил собеседник агентства.

По его словам, ограничения вводились с 04:00 мск и изначально должны были действовать до 07:00 мск, но потом запрет продлили.

До этого в Финляндии вводили ограничения не только на полеты, но и на движение судов в восточной части Финского залива.

Согласно данным Росавиации, ограничения сняты также на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда.

В ночь на 14 августа средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над Ленинградской областью 51 беспилотный летательный аппарат. Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате атаки зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Он добавил, что боевая работа в регионе продолжается.

Ранее президент Финляндии призвал в ближайшие два месяца наладить отношения с Россией.