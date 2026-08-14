Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Власти Финляндии сняли ограничения на полеты в воздушном пространстве

Финляндия сняла ограничения на полеты над восточной частью Финского залива
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Власти Финляндии сняли ограничения на полеты гражданской авиации в подконтрольном ей районе над восточной частью Финского залива, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Ограничения в районе, подконтрольном диспетчерам Хельсинки над восточной частью Финского залива, отменены», — отметил собеседник агентства.

По его словам, ограничения вводились с 04:00 мск и изначально должны были действовать до 07:00 мск, но потом запрет продлили.

До этого в Финляндии вводили ограничения не только на полеты, но и на движение судов в восточной части Финского залива.

Согласно данным Росавиации, ограничения сняты также на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда.

В ночь на 14 августа средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над Ленинградской областью 51 беспилотный летательный аппарат. Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате атаки зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Он добавил, что боевая работа в регионе продолжается.

Ранее президент Финляндии призвал в ближайшие два месяца наладить отношения с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!