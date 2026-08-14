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Общество

Мошенники дважды за год оставили российскую пенсионерку с разбитым сердцем

В Красноярском крае мошенники дважды за год разбили сердце пенсионерке

В Красноярском крае 69-летняя женщина дважды за год завела романы с мошенниками по переписке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Пенсионерка из Енисейска в июле обратилась в миграционный отдел и рассказала сотруднице полиции, что влюбилась в американца, и попросила помочь с оформлением гражданства для жениха. Ранее, в феврале, эта же пенсионерка уже перевела мошеннику более 40 тысяч рублей, поверив в любовь с англичанином.

У инспектора закрались сомнения. Она выехала к гражданке и выяснила, что женщину несколько месяцев «обрабатывал» аферист. Сотрудница убедила пенсионерку не переводить деньги и провела с ней разъяснительную беседу, напомнив о мерах профилактики.

Ранее москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 21 млн рублей.

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