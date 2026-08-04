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Общество

Москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 21 млн рублей

В Москве пенсионерка лишилась 21 млн рублей и квартиры из-за мошенников
Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержали пособницу аферистов, которые похитили у 67-летней пенсионерки более 21 млн рублей и лишили ее единственного жилья. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Неизвестные связались с 67-летней пенсионеркой под видом работников госструктур и аккаунта убедили женщину передать курьеру все имеющиеся у нее дома сбережения, а также продать единственное жилье. Москвичка выполнила требование, часть вырученных средств передала курьеру, а на оставшиеся деньги приобрела жилье в Подмосковье.

Общая сумма ущерба превысила 21 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали на Уссурийской улице 24-летнюю москвичку, которой потерпевшая передавала деньги. Выяснилось, что девушка нашла «работу» курьером в сети. Полученные от пенсионерки деньги она конвертировала в криптовалюту и перевела кураторам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее пожилой мужчина три недели ездил по России, чтобы отдать мошенникам свои 12 млн рублей.

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