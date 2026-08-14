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Общество

Стало известно, представители каких профессий чаще меняют место работы

SuperJob: чаще других работу меняют риелторы и бренд-менеджеры
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Риелторы, бренд-менеджеры и дизайнеры интерфейсов меняют работу чаще всего. Об этом РИА Новости рассказали в компании SuperJob.

«Самыми непостоянными оказались риелторы: они меняют работу в среднем каждые 1,6 года. Следом идут бренд-менеджеры (1,9 года) и UI/UX-дизайнеры (2,3 года)», — отмечают аналитики.

Заметная текучка кадров в российских компаниях отмечена среди бизнес-аналитиков и менеджеров по развитию. Они в среднем на одной работе задерживаются не более 2,6 года.

Самые стабильные кадры — медсестры, аудиторы и квалифицированные рабочие. К примеру, средний период работы медсестры у одного работодателя достиг 8 лет, аудиторов — 6,7 года, а квалифицированных рабочих — 6,6 года.

На четвертом месте в топ-5 профессий, представители которых редко меняют место работы, учителя — они трудятся на одном месте в среднем 6,1 года и менеджеры внешнеэкономической деятельности — 6 лет.

До этого стало известно, что российские работодатели начали все чаще ориентироваться на гибридную или полную занятость, отказываясь от удаленки, так как нацелены на повышение уровня контроля и результативности. Сегодня в России на порядка 30 млн офисных сотрудников приходится только около 2-2,5 млн удаленщиков.

Ранее эксперты назвали навыки, которые помогут сохранить работу в эпоху ИИ.

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